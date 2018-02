Dit weekend is in de Polderdorpen de strijd om de konings-titels in het ganzen-rijden begonnen. Vandaag werd er onder meer gereden in Stabroek. Het ganzenrijden is een uniek stukje folklore dat elk jaar het hele dorp bij elkaar brengt. Wie de kop van de gans trekt, mag zich koning noemen en mag dan op 18 maart deelnemen aan het keizer-rijden in Berendrecht. Maar een konings-titel halen is niet zo eenvoudig....