Nieuws Vuurwerk in Antwerpen gaat door

Het eindjaarsvuurwerk in Antwerpen zal vanavond gewoon doorgaan. Na het afgelasten van het vuurwerk in Oostende en Brugge was het vandaag in spanning afwachten of het evenement in Antwerpen wel kon doorgaan. De beslissing werd pas rond vier uur in de namiddag genomen na een analyse van de laatste weersvoorspellingen. Als de rukwinden vanavond toch te hevig zouden zijn wordt het vuurwerk mogelijk wel aangepast en worden de allergrootste pijlen niet afgeschoten.