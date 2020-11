Vuurwerk in beslag genomen

Gistermiddag hoorden enkele politiemensen op het kantoor in de Doornstraat in Wilrijk enkele luide knallen in de omgeving van de Bist.

Er werd nazicht gedaan in de omgeving en in het Steytelinckpark toen ze 4 jongeren opmerkten die in aanmerking kwamen voor de ontploffingen. Toen de jongeren op een bankje gingen zitten in het park werden ze gecontroleerd. Eén jongere (14) was in het bezit van enkele voetzoekers. Hij kreeg een GAS-boete. Omdat hij ook geen mondmasker op zak had, werd er ook een COVID-boete uitgeschreven. Het vuurwerk werd in beslag genomen.

(archieffoto Pixabay)