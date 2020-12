Vuurwerkverbod in Antwerpen

Door de huidige coronamaatregelen kan het eindejaarsvuurwerk in Antwerpen niet doorgaan. De stad wil nog eens benadrukken dat het ook verboden blijft zelf vuurwerk af te steken.

Het afsteken van vuurwerk is altijd verboden, evenals het oplaten van wensballonnen en het laten ontploffen van voetzoekers of bommetjes. Bovendien is het in de periode van 1 november tot 31 januari, zoals steeds, ook verboden om openlijk vuurwerk in bezit te hebben en aanstalten te maken om het te gebruiken.

De politiediensten zullen er streng op toezien. Wie openlijk in het bezit van vuurwerk is, krijgt een GAS-boete, tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Voor het gebruik van vuurwerk wordt volgens de federale regels, die alvast tot 15 januari gelden, een gerechtelijk PV opgesteld (met mogelijk zelfs gevangenisstraffen).

De stad benadrukt dat deze maatregelen er zijn om ieders veiligheid te vergroten. Elk jaar vallen er namelijk gewonden door vuurwerk en is er schade aan de eigendom van mensen. Ook leidt het tot geluidsoverlast, voor mens en dier.

Meer info staat op www.antwerpen.be/vuurwerk.

(archieffoto Pixabay)