En we blijven nog even aan de grens. Want ook dit jaar mag er in Nederland tijdens de eindejaarsperiode geen vuurwerk worden afgestoken. Maar vuurwerkwinkels in onze regio blijven ondanks het verbod toch Nederlandse klanten over de vloer krijgen. Volgens de verkopers komen ze vooral af op ons uitgebreide aanbod aan vuurwerk.