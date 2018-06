VZW Benetiet schenkt 40 000 euro VUB voor borstkankeronderzoek

In het Bonapartedok zwemmen, het is geen goed idee. De plannen van schepen van Sport Ludo Van Campenhout zouden niet realistisch zijn. Dat zegt Rudy Calders, van de provincie Antwerpen. Volgens de microbioloog is het niet aangeraden om een frisse duik te nemen in de natuur. Want dan zwem je misschien wel tussen ratten en uitwerpselen. Niet alleen de historische dokken zijn te vuil, ook aan het Noordkasteel is het water niet proper genoeg.