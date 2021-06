Vzw Stop Darmkanker schenkt jarige Elon Musk een toilet op Mars …

De Belgische actiegroep Stop Darmkanker wil Elon Musk helpen zijn stoelgang te controleren, ook op een andere planeet. De vzw schenkt de oprichter van SpaceX, die vandaag 50 jaar wordt, daarom een toilet op Mars. Het kocht daarvoor officieel een stuk grond op de rode planeet. Met die actie wil de vzw iedereen overtuigen dat door vroegtijdige opsporing van poliepen en darmkanker het sterftecijfer van darmkanker drastisch zal dalen.

Het lapje kreeg de naam ‘Elon’s Toilet’ mee. De bekende ondernemer die reizen naar Mars plant, kan er zo straks ook zijn stoelgang controleren. Als darmkanker vroegtijdig wordt vastgesteld, is de overlevingskans groter dan 90 procent. Elon Musk wordt vandaag 50 jaar en vanaf dat moment is het aangeraden om regelmatig de stoelgang te controleren voor darmkanker.

Grote kans op genezing bij vroegtijdige detectie

Dr. Luc Colemont en Stop Darmkanker meldden het goede nieuws vandaag via Twitter aan Elon Musk. De ondernemer kan zijn plannen om naar Mars te reizen dus in alle veiligheid verderzetten. Hij zal er ook over de mogelijkheid beschikken om darmkanker tijdig op te sporen. “Deze actie is misschien wel ludiek, maar darmkanker is zeker niet om mee te lachen”, zegt dr. Luc Colemont, managing director van vzw Stop Darmkanker.

“Er sterven dagelijks tien Belgen aan darmkanker. Dat is in een moderne welvaartstaat onaanvaardbaar. Als je de ziekte vroegtijdig ontdekt, heb je meer dan 90 procent kans op genezing. Daarom is het zo belangrijk om vanaf de leeftijd van 50 jaar regelmatig de stoelgang te testen, ook voor Elon Musk.”

Musk ontvangt zijn eigendomscertificaat, samen met enkele stoelgangtesten en een brief. Daarop staat deze boodschap: “We wensen je nog vele (licht)jaren. En we willen niets liever dan je nog verder de wereld – of een andere planeet – zien verbeteren, liefst nog vele verjaardagen lang. Verspreid daarom gerust de boodschap: doe de test! Ook hier op aarde.”

Deze brief is ook op een interactieve manier te lezen op de website www.elonstoilet.com, zodat Elon al meteen kan ontdekken wat zijn unieke verjaardagscadeau is. En waarom hij die krijgt. Op Twitter is hij vandaag persoonlijk op de hoogte gebracht. Door Dr. Colemont en Stop Darmkanker zelf, en door talrijke sympathisanten en influencers.

Regelmatige screening vanaf 50 jaar

Een stoelgangonderzoek gaat na of er bloed aanwezig is in de ontlasting. Kleine hoeveelheden zijn soms niet met het blote oog waar te nemen. De aanwezigheid van bloed kan wijzen op een poliep of gezwel in de darm. Verder onderzoek (coloscopie) is dan aangewezen om de precieze oorzaak te achterhalen. De evolutie van een kleine poliep tot een kwaadaardig gezwel (darmkanker) duurt 8 à 10 jaren. Daarom is vroegtijdige opsporing zo belangrijk. Als het vroegtijdig ontdekt wordt, dan is de kans op genezing meer dan 90%.

(Bron en foto: vzw Stop Darmkanker)