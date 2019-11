Voor de allereerste keer in de geschiedenis hield het gekende modehuis Ann Demeulemeester een défilé in Antwerpen. Meestal zijn die locaties Milaan of Parijs, maar deze keer werd er dus gekozen voor Antwerpen en meer bepaald de vernieuwde Handelsbeurs. De collectie werd getoond ten voordele van iThemba, een organisatie die economisch zwakkeren in Afrika de kans geeft om naar school te gaan.