De hogescholen in Antwerpen starten vandaag het nieuwe academiejaar met een groeiend aantal nieuwe studenten. Alle hogescholen noteren een stijging. Zowel bij de Karel de Grote hogeschool, als bij AP en bij Thomas More. Bij Thomas More verwelkomen ze 7500 nieuwe studenten en dat zijn er 1600 meer dan vorig jaar. De hogeschool verwacht dit academiejaar op de 12 campussen in onze provincie af te klokken op 17.000 studenten. En bij ons in studio, Machteld Verbruggen, algemeen directeur van Thomas More.