Waanzinnige beelden op A12: man meegesleurd op motorkap

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant in augustus verschillende asfalteringswerken. Zo zijn er werken gepland op de Gillès de Pelichylei/Brasschaatsebaan (N121) in Schilde en op de Antwerpsesteenweg (N12) in Westmalle. Deze werken worden bewust in de zomervakantie uitgevoerd, omdat het dan rustiger is op de weg.Op de Gillès de Pelichylei/Brasschaatsebaan (N121) in Schilde werkt AWV tussen de Veldlei en de Heidedreef. De voorbije jaren werden hier langs weerszijden al veilige fietspaden aangelegd. Nu is de rijweg nog aan de beurt. Die wordt opnieuw geasfalteerd en de riooldeksels worden er vervangen. Het onderhoud is ingepland van 9 tot 20 augustus. Tijdens de werken is de Gillès de Pélichylei/Brasschaatsebaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer volgt in beide richtingen een omleiding via de Wijnegemsesteenweg. Lokaal autoverkeer heeft beperkte doorgang in de werfzone. Fietsers kunnen gewoon via de N121 blijven rijden, over de nieuwe vrijliggende fietspaden.Meer info: www.wegenenverkeer.be/schildeZo’n 5 kilometer verder, wordt tegelijkertijd ook de Antwerpsesteenweg (N12) in Westmalle vernieuwd. Het wegdek tussen de Andreas Vesaliuslaan en de Brechtsesteenweg (N133) is immers in slechte staat en zal vervangen worden door een gloednieuwe asfaltlaag. Bij deze werken kan het autoverkeer wel in beide richtingen langs de werfzone passeren, op versmalde rijstroken. Zwaar vrachtverkeer (+3.5ton) is verboden (uitgezonderd laden en lossen) en wordt in beide richtingen omgeleid via Turnhoutsebaan (N12) - Raymond Delbekestraat/Waterstraat - Abdijlaan - Vaartdijk - Boudewijnstraat - Klein Veerle - Groot Veerle - Brechtsesteenweg (N133). Fietsers rijden om via de bestaande fietsroute langs de A.Vesaliuslaan, Jagersweg, Sint-Pauluslaan en Oude Baan.Meer info: www.wegenenverkeer.be/malle