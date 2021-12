De politie in onze regio bereidt zich volop voor op oudejaarsnacht, al blijkt uit een rondvraag van de Atv-redactie dat die volgens de meeste zones rustig zal verlopen. Controleren op vuurwerk en handhaving van de orde worden de belangrijkste taken, maar in Antwerpen zal de politie ook extra waakzaam zijn bij samenscholingen.