Waar mag je zwemmen, barbecueën of kamperen in Antwerpen?

We mochten al enkele weken van de zon genieten, maar nu breekt ook nog eens de vakantie aan. Voor velen dus weer tijd om naar hartenlust te gaan zwemmen en te barbecueën. Politiezone Antwerpen krijgt vaak vragen over zomeractiviteiten op openbare plaatsen. Wat kan en wat mag niet? Je leest het hieronder.

barbecue

De stad biedt op een aantal plaatsen een openbare barbecue aan zodat je met vrienden, buren of familie gezellig samen kunt eten. De barbecues staan op locaties waar weinig brandgevaar is en zijn gratis te gebruiken. Let wel op, want na zonsondergang moeten de kolen gedoofd zijn. Vergeet ook geen brandblusser of water. Zelf een barbecue meenemen om op eender welke plaats in de stad uw vlees te bakken, is - omwille van de brandveiligheid - niet toegestaan.

Zwemmen

Het is verboden om te zwemmen of baden in meren en vijvers. Alleen voor de beoefening van watersport kan de burgemeester toestemming verlenen. Antwerpen heeft twee vergunde openluchtzwembaden: De Molen op Linkeroever en zwemvijver Boekenberg in Deurne.

Kamperen

Het kan soms warm worden in je huis of appartement. Hoe hard je ook aan die warmte wil ontsnappen, kamperen op openbare plaatsen mag niet in Antwerpen. Enkel op camping De Molen (Linkeroever) mag je jouw tentje opslaan. Camping Vogelzang is alleen geschikt voor kampeerwagens en caravans.

Straatmuziek

Wil je in de zomer een centje bijverdienen als straatartiest of -muzikant? Dat kan, zolang je dit op voorhand schriftelijk meldt aan de burgemeester en hiervoor een toelating krijgt.

(foto Pixabay)