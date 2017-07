Waaslandtunnel 2 nachten afgesloten voor onderhoud

De komende 2 nachten zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uitvoeren in de Waaslandtunnel. De tunnel wordt afgesloten tussen 20u en 4u. Verkeer moet omrijden via de Kennedytunnel.



Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert systematisch en geregeld onderhoudswerken uit aan de tunnels in haar beheer. Het gaat om kleinere onderhoudswerken zoals het reinigen van tunnelwanden, het ruimen van kolken en het controleren van verlichting.



Tijdens de nachten van dinsdag 18 en woensdag 19 juli wordt er gewerkt in de Waaslandtunnel. De werken vinden 's nachts plaats om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden.

De tunnel is tussen 20u en 04u telkens volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de Kennedytunnel. Overdag zijn de tunnels altijd open.