Verkeershinder aan Waaslandtunnel

Er is een ongeval gebeurd aan de Tunnelplaats in Antwerpen. Daardoor was de tunnel een tijdje afgesloten richting Linkeroever. Ook op de Leien is er veel verkeershinder.

Veel verkeershinder op de Leien in de buurt van de Waaslandtunnel. De politie en het Verkeerscentrum raden iedereen aan om via de Kennedytunnel naar Linkeroever te rijden. De Waaslandtunnel is opnieuw open voor het verkeer, maar het blijft er erg druk.

(bericht en foto : Vlaams Verkeerscentrum / Antwerpse Politie)