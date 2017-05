Waaslandtunnel volgende week gesloten voor onderhoudswerken

We moeten alternatieven vinden voor de wagen om de binnenstad van Antwerpen te bereiken. Dat is de boodschap van Slim naar Antwerpen in deze tijden van ingrijpende werken, en ook de bedrijfswereld schaart zich daarachter. Vele grote firma's zien hoe hun personeel alsmaar moeilijk ter plaatse raakt, en willen ook de overdaad aan verkeer in de binnenstad aanpakken.