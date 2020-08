In Kapellen op de Antwerpsesteenweg gebeurde een dodelijk ongeval. Een vrouw is met haar fiets onder een vrachtwagen terechtgekomen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Lidl. Het was een vrachtwagen van de Lidl zelf, die een levering kwam brengen, en bij het inslaan de vrouw raakte. De getuigen en bestuurder krijgen slachtofferhulp.