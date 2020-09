De 12-jarige Ilias uit Mortsel, die vier dagen lang vermist bleef, is sinds gisteravond thuis. Ilias zou met zijn lievelingsoom gaan kamperen zijn in de bossen. De oom werd gisteren opgepakt in het Waalse Steenkerke, en moet vandaag nog voor de onderzoeksrechter verschijnen. De familie van Ilias is opgelucht dat de jongen weer thuis is, maar zit nog met een heleboel vragen.