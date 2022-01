Wagen brandt volledig uit op Bisschoppenhoflaan

De Nederlandse spoormaatschappij NS raadt reizigers woensdagavond opnieuw af om de trein naar België te nemen, tenzij het echt noodzakelijk is. De treinen zitten veelal vol en dus is het volgens het spoorbedrijf onmogelijk om voldoende afstand te houden. De oproep geldt alvast voor de hele kerstvakantie (tot 9 januari). Er was de voorbije dagen een toeloop van Nederlanders in België. Door de lockdown in eigen land, steken ze de grens over voor een dagje uit. Ook op de snelwegen is het erg druk. NS merkt dat het sinds een eerste oproep om niet naar België te sporen, iets minder druk is geworden. 'Maar de treinen zitten nog altijd vol. Soms zo vol dat we reizigers moeten achterlaten op het perron', klinkt het in een persbericht. Onder meer op de Beneluxtrein (Amsterdam-Rotterdam-Breda-Antwerpen-Brussel) was het woensdag niet mogelijk om voldoende afstand te houden. NS zet daar alle treinen in die ze kan. De treinen verlengen is echter niet mogelijk. Ook op de verbinding tussen Puurs en Roosendaal was het woensdag erg druk. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS verdubbelde de capaciteit van de stoptreinen. Net als dinsdagavond, wordt er ook woensdagavond een extra trein ingelegd tussen Antwerpen en Breda. Die zal om 22.41 uur vertrekken in Antwerpen-Centraal, zo laat NS weten. 'We blijven de situatie de komende dagen in de gaten houden. Er blijft extra personeel op de perrons om drukte in goede banen te leiden. Daarnaast bekijken we per dag of we een extra trein vanuit Antwerpen naar Breda inzetten', zo staat nog in het persbericht van de Nederlandse spoorwegmaatschappij.Foto Belga