Op Boomsesteenweg in Aartselaar is gisteravond een spectaculair ongeval gebeurd.



Om een nog onduidelijke reden ging een bestuurder enkele keren over de kop met zijn wagen. Door de klap zat de man gekneld in zijn auto. De brandweer moest hem uit zijn hachelijke positie bevrijden. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De wagen leek rijp voor de schroothoop, de brokstukken lagen verspreid over de baan.