Wagen rijdt in op terras van café Barbossa

In Wilrijk is twee nachten geleden een handgranaat ontploft in de Letterkundestraat. Het oorlogstuig beschadigde auto's, een gevel en fietsen. Buurtbewoners schrokken s' nachts wakker van de knal, maar niemand belde de politie. Die werd pas 's morgens verwittigd, wanneer de schade duidelijk werd. Ondertussen is het parket een onderzoek gestart, mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu.