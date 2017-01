De Borgerhoutse imam Mohad El Sghiar roept moslims op om zich te registreren als stamceldonor. Dat doet hij op vraag van Dominique, de moeder van een 20-jarige leukemiepatiënt. Om haar zoon te redden zijn er stamcellen nodig van iemand van wie de ene ouder van West-Europa komt is en de andere van Noord-Afrikaanse origine. Omdat veel moslims onzeker zijn of stam-celdonatie wel is toegestaan volgens de leer van de islam, riep ze de hulp in van de imam. Via een bericht op de sociale media roepen ze nu zoveel mogelijk moslims op om stam-cel-donor te worden.