Wagens met Nederlandse nummerplaat mogen de stad niet meer in (volgens website LEZ)

Door een technisch probleem krijgen Nederlanders op de website van de Lage-Emissiezone te zien dat ze dat stad niet in mogen.

Op een website kan je controleren of je met je wagen nog binnen mag in de lage emissiezone. Maar de tool op die website werkt niet naar behoren en dus krijgen Nederlanders nu te zien dat ze niet binnen mogen in de stad, zelfs al hebben ze een nieuwe of een elektrische wagen. Een technisch probleem, meldt de stad. En ze benadrukt dat alle Nederlanders zeker welkom blijven in Antwerpen. Vanaf morgen zou alles weer normaal moeten werken.

(foto © Belga)