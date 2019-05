Wakker op Zondag vanuit Europees Parlement

Nu zondag staat Wakker op Zondag in het teken van de Europese verkiezingen op 26 mei. In het Europees Parlement in Brussel werd een debat opgenomen over verschillende thema's.

We debatteren over asiel en migratie en over de vraag of we minder of méér Europa nodig hebben, met Petra De Sutter (Groen), Hans Maes (Open Vld), Gerolf Annemans (Vlaams Belang), Kathleen Van Brempt (sp.a), Kris Peeters (CD&V) en Johan Van Overtveldt (N-VA).

Wakker op Zondag 12 mei om 10u op ATV.