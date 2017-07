Walhalla voor chocoladefans

Vissen maken plaats voor chocolade op het Antwerpse Astridplein. Want eind volgend jaar neemt The Belgian Chocolate Experience het gebouw van Aquatopia in.



The Chocolate experience moet - zoals de naam al doet raden - een totaalbeleving worden rond chocolade. De uitbaters gaan daarvoor in zee met het bekende merk Callebaut. Het museum aan het Astridplein moet een plek worden waar je de lekkernij kan ruiken, proeven en bewonderen. Er komt onder meer een kiosk, een restaurant en een chocoladewinkel. Ook Antwerpse chocolatiers krijgen er hun plek. The Belgian Chocolate Experience opent in de winter van volgend jaar.