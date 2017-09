Walter Van Beirendonck curator van expo over maskers in Rotterdam

In het Wereldmuseum in Rotterdam opent vandaag “Powermask - The Power of Masks”, een tijdelijke expo met de Antwerpse modeontwerper Walter Van Beirendonck als curator.

Van Beirendonck kreeg volgens het museum “de vrije hand om met deze tentoonstelling zijn eigenzinnige en meervoudige kijk op het fenomeen maskers te geven”. Zelf verwerkt hij al sinds de jaren tachtig maskers in zijn modecollecties. “Ik raakte enorm gefascineerd door het feit dat een masker je identiteit op een simpele manier kan veranderen, dat het heel veel impact heeft, dat het een bepaalde sfeer oproept”, zegt Van Beirendonck over het onderwerp van de expo. “Je verandert je identiteit niet door een handschoen aan te trekken.”

“Powermask” gaat dieper in op verschillende facetten van maskers, zoals de link tussen westerse kunst en Afrikaanse maskers, het supernatuurlijke en de rituelen rond maskers, maskers in mode en maskers als fetisj. De expo omvat 125 maskers, gemaskerde kostuums en modesilhouetten en het geheel is erg kleurrijk en vrolijk ingericht, net als de mode van Van Beirendonck. De maskers worden bovendien gecombineerd met wandvullende installaties van hedendaagse kunstenaars en met historisch en hedendaags filmmateriaal over hoe ze gedragen werden en worden. “Powermask - The Power of Masks” loopt nog tot en met 7 januari 2018.