Wandelaars geschokt door dode vissen in vijver Brasschaat

Wandelaars in Park De Mik in Brasschaat zagen vandaag verschillende dode vissen in de drooggelegde vijver. Die wordt gerestaureerd en er staat zo goed als geen water meer in. De gemeente heeft zich geëngageerd om zoveel mogelijk vis uit de vijver te redden, maar op sommige momenten als het water sterk zakt komen er toch nog vissen op het slib terecht.