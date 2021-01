Nieuws Wandelen saai? Neem eens de pony...

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De pony-wandeling. Dat is in Brecht een nieuwe succes formule. En u begrijpt waarom. Want in coronatijd kunnen we niet veel anders doen dan te gaan wandelen. En wat doen kleine kinderen nu net niet graag? Dat is wandelen. Tenzij je ze op een pony zet. Ouders en grootouders tevreden. En de kinderen ook.