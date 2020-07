Wandelpaden in tuin provinciehuis gaan open

Vanaf vandaag stelt het provinciebestuur de wandelpaden rond het Antwerpse provinciehuis open. Buurtbewoners kunnen zich voortaan via een handige én groene binnenweg verplaatsen tussen de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei. Iedereen is ook welkom om te genieten op de banken en de bosrijke delen van de tuin. Je kan er zelfs een bijenkorf spotten. Het grote grasveld, dat als groendak bovenop de ondergrondse parking ligt, zal midden augustus ook volledig volgroeid en betreedbaar zijn. De openbare tuin rond het provinciehuis is maar liefst 2,3 ha groot.



Toen de provincie de ontwerpopdracht voor een nieuw provinciehuis uitschreef, gaf ze een basisidee mee: de versnipperde kleine parken in de omgeving 'samenvoegen' tot een geheel en het provincieterrein voor het publiek toegankelijk maken. Door een compact gebouw neer te zetten en de parking volledig ondergronds te maken, creëerden de ontwerpers meer ruimte voor de groene omgeving errond. Waar vroeger de provincietoren omgeven was door beton en asfalt, krijgt de buurt er nu een openbare tuin van 2,3 ha bij met gras, struikgewas en een combinatie van oude en jonge bomen.

“De wandelpaden rond het provinciehuis bieden de buurtbewoners een handige én groene binnenweg tussen de Harmoniestraat naar de Koningin Elisabethlei,” vertelt gedeputeerde Ludwig Caluwé. “Een aanrader is de zone achter het provinciehuis waar je op een bankje tussen de bomen kan genieten van een oase van rust midden in de stad. Je kan er zelfs de bijen horen zoemen van de bijenkast in onze tuin.”

Duurzame keuzes en beheer

De tuin is een ontwerp van XDGA-Architects samen met lndschapsarchitect Michel Desvigne Paysagistes. Zij kregen de opdracht om een duurzame en ecologische tuin te ontwerpen met focus op inheemse planten. Speenkruid, zomereik en Gelderse roos zijn enkele van de soorten die middenin de stad terug ruimte krijgen.

Tijdens de bouw van het nieuwe provinciehuis bewaarden ze zoveel mogelijk bestaande bomen. Daarnaast plantte de provincie nog 154 nieuwe hoogstambomen aan. Van de 7431 nieuwe heesters maken de bittere wilg en de spierstruik het leeuwendeel uit. Klimplanten en bloemen zorgen verder voor een groen en kleurig kader. Bomen, struiken en bodembedekkers tonen een gevarieerd kleurenpalet doorheen de seizoenen. De werken zijn uitgevoerd door Hertsens Wegenwerken nv. Het beheer gebeurt ecologisch, zonder gebruik van kunstmest en pesticiden.

(bericht en foto : Provincie Antwerpen)