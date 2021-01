Economie Wandelschoenen vliegen de deur uit

Er wordt wat afgewandeld dezer dagen en dat merken ze ook in de winkels die wandelschoenen verkopen. Van eenvoudige stapschoenen tot robuuste bergschoenen, ze vliegen allemaal de deur uit. En hoe meer we wandelen, hoe meer we nadenken over wat we aan onze voeten dragen