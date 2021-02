Wanneer opent 'uw' vaccinatiecentrum?

In Antwerpen werden in het vaccinatiedorp op Spoor Oost vorige week vrijdag de eerste prikjes gegeven aan zorgverleners van de eerstelijnszorg. Een symbolische start. In de AED-studio's in Lint trok de trein zich echt op gang, net als op heel wat andere plekken in de regio.

Hieronder zetten we het voor u nog eens op een rijtje.

Vaccinatiecentrum ELZ Zora (voor inwoners Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel) is open sinds vrijdag.

Vaccinatiecentrum Rupelaar (Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Schelle en Rumst) is vandaag, zaterdag 20 februari geopend.

Vaccinatiecentrum Antwerpen (voor inwoners Antwerpen en de districten, Borsbeek, Wommelgem, Stabroek en Schoten) opent op maandag 22 februari.



Vaccinatiecentrum Beveren (Daar moeten de inwoners van Zwijndrecht ook heen) opent op maandag 22 februari.

Vaccinatiecentrum Voorkempen (voor inwoners Brecht, Malle, Zoersel, Wijnegem, Schilde, Zandhoven) opent op dinsdag 23 februari.

Vaccinatiecentrum Lier (Daar moeten de inwoners van Ranst heen) opent op dinsdag 23 februari.

Vaccinatiecentrum Noorderkempen (voor inwoners Brasschaat, Kapellen, Kalmthout, Wuustwezel en Essen) opent de deuren op donderdag 25 februari.

Foto Belga