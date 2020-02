Wapen en geld in beslag genomen na verkeersovertreding

Een anonieme politiepatrouille heeft gisteravond een verkeersovertreder klem gereden. In de wagen vonden de inspecteurs een wapen en een grote som geld.

Een ploeg van de mobiele eenheid in een anoniem voertuig merkte gisteravond een wagen op die op de Noorderlaan een rood verkeerslicht negeerde, op enkele tientallen meters van het politiekantoor. Toen de inspecteurs zich kenbaar maakten als politie, vluchtte het voertuig aan hoge snelheid weg in de richting van het stadscentrum. Hierbij werden opnieuw verschillende verkeerslichten genegeerd. Ter hoogte van de Groenendaallaan kan het voertuig klemgereden worden. Wanneer de inspecteurs de inzittenden aanspreken merkten ze een vuurwapen op. De inzittenden werden meteen gearresteerd, na controle bleek het om een alarmpistool te gaan. In het voertuig werd ook nog bijna 10 000 euro cash aangetroffen. De twee mannen werden gearresteerd en hun wagen werd in beslag genomen voor verder onderzoek.