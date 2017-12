Warmathon Antwerpen volzet

Inschrijven voor de Warmathon in Antwerpen is niet meer mogelijk. Het initiatief van Music for Life in het Stadspark waarbij deelnemers voor het goede doel lopen, is volzet.

De Warmathon is een recreatieve loopwedstrijd waarin u zoveel mogelijk rondjes aflegt op uw eigen tempo. Het parcours ligt dit jaar in het Stadspark en is 2,7 km lang. Hoe meer toeren u loopt, hoe meer geld u inzamelt voor de meer dan 1000 goede doelen van De Warmste Week.