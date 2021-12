Warmtenetwerk moet woningen op Luchtbal en Rozemaai gaan verwarmen

De partners in het Warmtenetwerk Antwerpen Noord hebben deze week de contracten gefinaliseerd. Dat meldt afvalverwerker Indaver, die als eerste warmteleverancier aantreedt, donderdag. Vanaf het derde kwartaal van 2023 moet het warmtenet warmte leveren aan moutgroep Boortmalt en woningen in de Antwerpse wijken Luchtbal en Rozemaai.

Het prestigieuze project Warmtenetwerk Antwerpen Noord zit al lange tijd in de pijplijn, deze week werd de finale investeringsbeslissing genomen. Indaver en Port of Antwerp tekenden een langetermijnovereenkomst voor warmtelevering met het bedrijf Boortmalt, Fluvius ging een contract aan met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven.

Het geplande leidingnet zal warmte van de verwerkingsprocessen bij Indaver in Antwerpen Noord vervoeren naar Boortmalt, dat op 8 kilometer van Indaver een mouterij uitbaat. Momenteel maakt het bedrijf gebruik van warmtekrachtkoppelingen en gasbranders om proceswarmte te produceren. Uit het warmtenet zou de site de hoeveelheid aardgas halen die overeenkomt met de jaarlijkse consumptie van zo'n 10.000 gezinnen.

Fluvius staat in voor de aansluiting van Woonhaven, die er haar gebouwen met ongeveer 3.200 woningen in de wijken Luchtbal en Rozemaai aan zal koppelen. Bijzonder aan het netwerk is het 'open access'-principe, waardoor in de toekomst nog warmteleveranciers en -afnemers kunnen aansluiten.



Wanneer het leidingnet volledig is aangelegd, zal het goed zijn voor een jaarlijkse CO2-besparing van 80.000 ton. Dat is evenveel CO2 als 25.000 Antwerpse gezinnen op één jaar uitstoten. Na de aansluiting van Boortmalt en Woonhaven zal het warmtenet een eerste vermindering van 35.000 ton CO2 per jaar verwezenlijken. De eerste leveringen staan gepland voor het derde kwartaal van 2023.