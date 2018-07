WASBAR opent tweede vestiging in Antwerpen

Wasbar, de keten die horeca en wassalon combineert, opent een tweede vestiging in Antwerpen en lanceert ook een nieuwe menukaart.



Het nuttige aan het aangename koppelen, zoals wachten tot je wasmachine genoeg toertjes heeft gedraaid terwijl jij iets lekkers zit te eten of te drinken bij WASBAR. Het concept dat werd gestart door Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde en in 2015 verkocht werd aan Topbrands, had al sinds 2013 een vestiging in de Graaf van Egmontstraat en vanaf 19/7 is iedereen ook welkom op Melkmarkt 17.