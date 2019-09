In De Vletlaan in Kalmthout is de overijverige wasbeer gevangen die al enkele weken de mensen uit hun slaap hield. Rond 3u vannacht werd de brandweer Kalmthout opgeroepen... de ploeg ging ter plaatse met een ladderwagen. Nu was de wasbeer onder een dakconstructie gekropen. Alles samen zijn de hulpdiensten toch zo’n 2 uur bezig geweest met de operatie. Mensen in de buurt zijn zeer tevreden na enkele slapeloze nachten.