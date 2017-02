Wat als... Marilyn Monroe nog leefde?

Zaterdag zet Kunstbende de Arenbergschouwburg op stelten. Meer dan 150 deelnemers geven het beste van zichzelf in de categorieën Dans, Muziek, Film, Mode, Txt, Performance, Beeldend en Foto. Zo hopen ze enkele leuke prijzen in de wacht te slepen en zich te plaatsen voor de nationale finale in mei. Kunstbende is al 18 jaar lang de talentenjacht voor jongeren tussen 13 en 19 jaar. Op 10 verschillende locaties verspreid over Vlaanderen worden voorrondes georganiseerd waar iedereen zijn beste beentje voorzet in verschillende categorieën. Hier kunnen deelnemers leuke prijzen winnen en hun ticket voor de finale binnenhalen. Tijdens de finale komen de winnaars van alle voorrondes samen en worden de ultieme winnaars gekozen. Jongeren worden zo aangezet om zich te laten gaan in hun creativiteit en komen tegelijk met veel verschillende vormen van cultuur in aanraking. Kunstbende is al vaak gelauwerd als schoolvoorbeeld van bruggenbouwer tussen jeugd en cultuur. Geen Kunstbende zonder partners Fameus is een amateurkunstenorganisatie die de Antwerpse voorronde van Kunstbende al voor de vierde keer organiseert. Elk jaar zet Fameus zich in om een grote en diverse groep van jongeren te bereiken. Samen met partners zoals Violencia, de jeugdvereniging Jes vzw; het naaiatelier IetStof, jongerenadviescentrum ’t Jac en enkele BSO- en TSO-scholen zorgt de amateurkunstenorganisatie voor de nodige coaching van jongeren die een extra duwtje in de rug nodig hebben om de weg naar Kunstbende te vinden. Het traject werpt haar vruchten af. Vorig jaar won Yassine Boubout in de categorie Film via een coaching in de Spectrumschool in Deurne en Shaka Shams eindigde op de tweede plaats in de categorie Muziek na een coaching bij Jes. Ook dit jaar merk je veel diversiteit onder de deelnemers. Bekende jury Een 25-koppige jury zal beslissen wie zich dit jaar winnaar van Kunstbende mag noemen. Deze jury bestaat uit verschillende professionals die elke dag bezig zijn met de categorie die ze beoordelen. Zo zal Ilke Cop (ontwerpster) mee beslissen wie bij de categorie Mode met de hoofdprijs gaat lopen. Ook Mark Tijsmans (acteur), Mathieu & Guillaume (kleinkunst), Soe Nsuki (comedy en breakdance) en Sanne De Wilde (fotografe ) zullen zich over de moeilijke opdracht buigen om een winnaar aan te duiden. De prijzenpot Iedere deelnemer verdient eeuwige Kunstbenderoem, maar voor de eerste, tweede en derde prijswinnaars van elke categorie doet Kunstbende er nog een schepje bovenop! Zij worden in de watten gelegd met verschillende prijzenpakketten. In deze pakketten zitten workshops, abonnementen, extra toonkansen, cadeaubonnen, opnametijd in de studio, een productie van een eigen videoclip en nog veel meer. Bovendien worden eersteprijswinnaars beloond met een creatief bootcamp van georganiseerd door Villanella en een ticket naar de finale op 14 mei in DE Studio in Antwerpen. Foto © Karl De Puysseleir