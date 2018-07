Als sprookjes niet meer verteld worden, dan beginnen ze niet meer van voor af aan, maar gaan ze gewoon verder. Dat was het thema van de Midzomerwandeling van Heemhuis Scilla uit Schilde. Enkele honderden toeschouwers kwamen zien en vooral luisteren naar hoe het verder gegaan is het met het leven van Pinnochio, Sneeuwitje of Roodkapje.