Huisartsen krijgen veel patiënten over de vloer die zich willen laten testen op corona. Vorige week maakte minister van Volksgezondheid Maggie De Block bekend dat binnenkort iedereen zich kan laten testen op antistoffen tegen het virus. Zo kan je te weten komen of je corona hebt of ooit besmet bent geweest. Maar of zo een test ook nuttig is, is niet bewezen. Want ook wie antilichamen in het bloed heeft kan opnieuw ziek worden. Positief of niet iedereen moet zich dus aan dezelfde hygiëneregels houden.