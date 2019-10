De wijkteams van de Junostraat en de Unolaan trokken samen met de stadsdiensten ten strijde tegen sluikstorters in hun werkgebied. Er werd gewerkt met cameratoezicht vanuit de telecommandokamer om de pakkans te vergroten. Het wijkteam van Deurne-noord kon 8 mensen op heterdaad betrappen bij het sluikstorten. De camera's konden de overtredingen vaststellen en de politiemensen aansturen om de overtreders te vatten. Eén persoon bleek na controle illegaal in ons land en werd aangehouden met het oog op repatriëring. Eén bakkerij werd gesloten door de burgemeester nadat overtredingen werden vastgesteld. Tijdens de controle werden ook 7 foutparkeerders beboet, 12 automobilisten die in overtreding waren kregen ook een boete. Ook het wijkteam van de Junostraat maakte gebruik van cameratoezicht in samenwerking met de stadsdiensten. 5 personen werden op heterdaad betrapt bij het sluikstorten. Een straatmuzikant in de Diksmuidelaan bleek niet over een vergunning te beschikken. De stadsdiensten haalden tijdens de actie maar liefst 180 kilogram zwerfval op. Tijdens de actie werden ook 53 parkeerovertredingen beboet, 1 voertuig met twee reproductieplaten werd in beslag genomen.