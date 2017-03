Wat weten we tot nu toe over de mogelijk verijdelde aanslag?

Er is mogelijk een aanslag verijdeld in Antwerpen. Een 39-jarige man werd gestopt op de Sint-Michielskaai met wapens in zijn wagen.





Rond 11 uur merkten leden van defensie een wagen op die aan hoge snelheid over de Meir reed. Mensen moesten wegspringen om niet geraakt te worden, vertelde Serge Muyters tijdens de persconferentie. Toen men de man, een 39-jarige Fransman van Tunesische afkomst, wou controleren, vluchtte hij weg richting Scheldekaaien. Op de Sint-Michielskaai kon hij gestopt worden. In de koffer van zijn wagen werden verschillende wapens gevonden. DOVO kwam ook ter plaatse voor onderzoek. Intussen werd de wagen getakeld voor verder onderzoek. In het belang van het onderzoek werd niet meer bekend gemaakt.

In Antwerpen wordt de waakzaamheid verhoogd, vooral op plaatsen waar veel mensen samenkomen.