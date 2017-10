Wat zijn uw oude drukken en bijbels waard?

Op zaterdag 7 oktober van 10 tot 17 uur kan het publiek in het Museum Plantin-Moretus oude drukken en bijbels op hun waarde laten schatten.

Op 7 oktober organiseert het Museum Plantin-Moretus een bijzondere taxatiedag. Externe experts komen naar het museum en geven een hele dag advies over de waarde en eventuele verkoop van antieke boeken en bijbels. Geïnteresseerden kunnen advies krijgen over afzonderlijke boeken maar net zo goed over grotere collecties en bibliotheken.

Het museum nodigt drie externe taxateurs uit. Marc Claeys is gespecialiseerd in Nederlandstalige, antieke Bijbels, kerkboeken en Bijbels met zilver- en goudbeslag. Arie Molendijk legt zich toe op oude geschiedenis, topografie en oude theologie en Arne Steenkamp geeft advies over het oude boek, manuscripten, bibliofiele en geïllustreerde edities.

Geïnteresseerden kunnen op 7 oktober tussen 10 en 17 uur langskomen in de Nieuwe Leeszaal van het Museum Plantin-Moretus in de Heilige Geeststraat in Antwerpen. De taxatie kost 8 euro maar daarmee kan men daarna gratis het museum bezoeken.