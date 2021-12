Nieuws Water in gracht kleurt plots paars: "Nog nooit meegemaakt in Schoten"

De gemeente Schoten is in de ban van een mysterie, want sinds deze week kleurt het water in een gracht in het park... paars. En geen vage paarse schijn, nee, écht paars water. De kans dat iemand iets heeft geloosd in de gracht lijkt klein, een natuurlijke oorzaak lijkt momenteel de meest aannemelijke piste. Een wonderlijk fenomeen, dat al kijklustigen trekt.