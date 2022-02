Water in Stabroek en Kapellen heeft plots een kleurtje, maar voldoet aan alle eisen

Wie in Kapellen en Stabroek zijn waterkraan open draait, heeft het misschien al opgemerkt. Het drinkwater heeft een aparte ietwat troebele schijn gekregen. Dat komt doordat het waterproductiecentrum in Kapellen gesloten is voor onderhoud. En de bewoners tijdelijk hun drinkwater uit Essen krijgen toegeleverd. Voor de aanvoer uit Essen wordt grondwater gebruikt en dat kan een kleurverschil teweegbrengen. Het gaat om een kleine verkleuring. Wie drinkwater in zijn glas doet ziet het verschil niet. Maar in de toiletpot of het bad kan je het wel vaststellen. Waterleverancier Pidpa is op de hoogte van de klachten die sommigen al doorstuurden. Maar de watermaatschappij verzekert dat het drinkwater perfect drinkbaar is. Binnen 2 maanden krijgen de inwoners terug hun gewone watertoevoer.