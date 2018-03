Water-Link gaat rioleringen in kaart brengen met putcamera

Rioolbeheerder Water-Link gaat alle rioleringen en waterleidingen in Antwerpen in kaart brengen met een nieuwe techniek.

Vorig jaar kon u op ATV al zien dat Water-Link kleine camera's gebruikte om waterbreuken op te sporen. Maar nu wordt er gewerkt met een putcamera. Die neemt foto's van alle rioolputten. Zo kan er gezien worden of er ergens problemen zijn. En op die manier hoopt de stad dan om zinkgaten te vermijden. Eerst worden de belangrijke toeganswegen in beeld gebracht, maar later volgen alle Antwerpse straten.