Water-link investeert in digitalisering en installeert de 100.000ste digitale watermeter

Water-link investeert in de toekomst en vervangt al haar analoge watermeters door digitale exemplaren. In totaal zullen er zo’n 200.000 digitale watermeters geplaatst worden. De vervanging van de meters draait op volle toeren. Er worden 8.000 digitale watermeters per maand geplaatst.

Water-link is hiervoor dagelijks op de baan , samen met 20 techniekers van partner Porteau Fino. De regio’s Ekeren, Antwerpen (2000 en 2030), Hoboken , Wilrijk, Edegem en Mortsel werden reeds afgehandeld. Met de plaatsing van de 100.000ste meter in Mortsel werd er een nieuwe mijlpaal bereikt.

De uitrol van dit project liep 3 maanden vertraging op door de Coronamaatregelen, tegen januari 2022 zullen de resterende 100.000 meters ook vervangen zijn.

Het vervangen van de meters is een hele operatie, maar biedt ook enorm veel mogelijkheden zowel voor de klant als voor het drinkwaterbedrijf.

Een digitale watermeter communiceert éénmaal per dag met een netwerk en geeft de meterstand door. De klant hoeft dus zijn meterstand niet meer door te geven voor facturatie hierdoor hoeft hij dus ook geen toegang meer te verlenen tot zijn woning.

Makkelijk dus voor de klant en correcte facturen voor de waterleverancier. De klant kan zijn verbruik opvolgen via het online portaal ‘mijn water-link’. Zo krijgt hij betere inzichten in zijn waterverbruik. Bij lekken of breuken in de binneninstallatie geeft de digitale watermeter een signaal door via een melding op het portaal. Hierdoor kunnen we lekken snel zichtbaar maken en overdreven waterverbruik vermijden.

Er zijn uiteraard ook voordelen voor het drinkwaterbedrijf.

Water-link krijgt door de digitale watermeters een veel beter zicht op lekverliezen in het netwerk. De meters geven immers dagelijks het verbruik door per zone. Als we dit verbruik vergelijken met de hoeveelheid water die we in die zone pompen, kunnen de lekken in het netwerk veel gerichter opgespoord en hersteld worden.

Water-link kan sneller en nauwkeuriger factureren.

De medewerkers van water-link hoeven de woning niet meer te betreden voor het opnemen van de meterstanden.

Daarnaast zorgen de digitale watermeters ook mee voor de bescherming van de volksgezondheid. De digitale watermeter genereert immers een melding wanneer er water terugstroomt vanuit de binneninstallatie van de klant. Zo kan water-link veel sneller optreden en voorkomen dat er zich vervuilingen van het drinkwater voordoen.

(Bericht en foto : Water-Link)