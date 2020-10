Water-link spot lekken vanuit de ruimte

Water-link gaat waterlekken in haar leidingnetwerk opsporen via satellietbeelden

"In het begin stond men een beetje sceptisch tegenover het idee om dit toe te passen op het water-link leidingnetwerk. Men opperde dat dit alleen zou werken in de woestijn en niet in een stedelijk gebied" zegt Ben De Smet, teamleader exploitatie leidingnet binnen water-link. "Maar jaar na jaar merken we de stijgende droogteproblematiek en moeten we nieuwe manieren vinden om ons er tegen te wapenen. Het is belangrijk om zuinig en efficiënt met het beschikbare water om te springen. Begin 2020 kreeg dit pilootproject een GO en gingen we in zee met technologiepartner Utilis", aldus De Smet.

NASA

Utilis, die de satellietbeelden interpreteert, is een bedrijf dat gebruik maakt van innovatieve technologieën die hun oorsprong kennen in de ruimtevaart. In 2010-2011 deed Lauren Guy, mede eigenaar van Utilis, voor NASA onderzoek naar de aanwezigheid van water op Mars. Het was toen dat hij op het idee kwam om deze satellietdata ook te gebruiken om water op aarde te zoeken.

Utilis bestelt satellietbeelden waarop ze radiometrische correcties en filtering uitvoeren. Bij de verwerking van de satellietbeelden gebruikt men slimme algoritmen die anomalieën detecteren, wat in de meeste gevallen een aanwijzing is voor een lek.

Besparing van 900.000 m³ drinkwater (360 Olympische zwembaden)

Momenteel is lekdetectie vaak een tijdrovende en dure taak. Met de huidige infrastructuur kunnen we het ganse water-link netwerk screenen om de 5 jaar. Met de nieuwe technologie van Utilis om de 2 jaar. Dit levert echter niet alleen een efficiëntiewinst op. We schatten dat we op jaarbasis een volume van ongeveer 900.000 m³ drinkwater kunnen besparen! Ten tijde van droogte kan dit tellen!, besluit Ben De Smet

(foto : Utiliscorp)