Waterbus vaart tijdelijk met aangepaste dienstregeling

De waterbus ‘Aqua Diamond’ vaart tijdelijk niet uit op de Schelde omwille van een technisch defect. Passagiers die met de waterbus van en naar Antwerpen, Hemiksem en Kruibeke reizen, worden gevraagd rekening te houden met een aangepaste dienstregeling die tijdelijk van kracht is. Aqualiner doet al het nodige om passagiers te informeren en de waterbus zo snel mogelijk opnieuw in te zetten.

Door technische problemen was Aqualiner genoodzaakt om de ‘Aqua Diamond’ op 27 november uit de vaart te nemen. Een defect van het koelsysteem lijkt één van de motoren teveel beschadigd te hebben waardoor deze waarschijnlijk vernieuwd of gereviseerd moet worden. Om deze herstellingen in goede banen te leiden, nodigde Aqualiner twee motorexperten uit Zweden uit. Na hun technisch onderzoek zal duidelijk worden, welke herstellingen noodzakelijk zijn en eventuele onderdelen moeten worden vervangen. Om die reden is het vandaag nog onduidelijk wanneer ‘Aqua Diamond’ weer op de Schelde zal varen. Er wordt met man en macht gewerkt om alles zo snel mogelijk op te lossen. De Aqua Ruby blijft uiteraard gewoon in de vaart.

Passagiers kunnen blijven rekenen op de waterbus. Online en op de pontons waar de waterbus en het veer vertrekt, kan men de tijdelijke dienstregeling raadplegen. Website www.dewaterbus.be