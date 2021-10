Waterkeringsmuur gaat dicht

Het wijkteam van Merksem van de Antwerpse politie heeft samen met de mobiele eenheid, het lokale en federale hondenteam, het verkeersondersteuningsteam (VOT), het plaatselijke wijkondersteuningsteam (WOT) en de economische inspectie instellingen gecontroleerd waarover de laatste tijd klachten binnen liepen. Vijf horecazaken zijn gecontroleerd. Er zijn onder meer vaststellingen gedaan rond de camerawetgeving, zwartwerk en uitbatingsvergunning. Twee zaken zijn omwille van problemen met de uitbatingsvergunning tijdelijk gesloten. Verder zijn er nog inbreuken vastgesteld rond de regels op kansspelen. De politie trof onder meer illegale gokmachines en een pokertafel aan. Er zijn ook twee personen aangetroffen die illegaal in het land verblijven. Een iemand had een verboden wapen op zak. Het VOT betrapte een bestuurder die aan het gsm'en was tijdens het rijden, acht foutparkeerders en iemand die te veel gedronken had. Die bestuurder was op de Noorderlaan aan het spookrijden en was zich van geen kwaad bewust. Het rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Er is ook een vermoedelijke dealer gearresteerd.