Waterkeringsmuur gaat straks weer dicht

Morgen verwacht het Waterbouwkundig Labo opnieuw stormtij op de Schelde in de ochtend en mogelijk de avond. De brandweer en de stadsdiensten sluiten daarom op zondag 20 februari de waterkeringspoorten.

Het Waterbouwkundig Labo verwacht maandag om 6.20 uur een springtij van 6,90m TAW. Ook in de avond wordt hoger tij dan normaal verwacht rond 18.45 uur. De brandweer en de stadsdiensten houden daarom de waterkeringspoorten vaker dicht deze dagen.

Op zondagavond om 22 uur sluit de brandweer de laatste poorten. In de loop van de dag zullen ook de stadsdiensten al enkele poorten sluiten. De poort aan het Steenplein zal in de loop van maandag tussen de twee hoge getijden open zijn om het Steen, het veer of de Waterbus te bereiken. Parkeren is niet toegelaten. Vanaf 16 uur worden de poorten op maandag 21 februari opnieuw gesloten.

Parkeer niet achter de waterkeringsmuur

Eigenaars van wagens die op de kaaien achter de waterkeringsmuur geparkeerd staan, wordt aangeraden deze te verplaatsen. Er wordt niet getakeld. Wagens kunnen niet meer weg, eens de poorten toe zijn. Er geldt een parkeerverbod achter de waterkeringsmuur van zondag 20 februari om 22 uur tot en met maandag 21 februari om 21 uur.

Het wordt sterk afgeraden om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater.