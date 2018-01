Waterkeringsmuur wordt morgenvroeg gesloten

De stad neemt verschillende veiligheidsmaatregelen met het oog op het aangekondigde stormweer. De parken worden vanaf dinsdagavond gesloten en in de loop van woensdagvoormiddag gaan de waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien dicht.

De laatste weersvoorspellingen kondigen stormweer aan. Het KMI geeft voor Antwerpen een code oranje vanaf dinsdagavond. Dat betekent hevige rukwinden rond de 100 kilometer per uur en kans op ontwortelde bomen en schade aan gebouwen. Daarom neemt de stad enkele veiligheidsmaatregelen.

Stedelijke parken en groendomeinen afgesloten

De stedelijke parken en groendomeinen worden in de loop van dinsdagavond 2 januari preventief gesloten omwille van de voorspelde slechte weersomstandigheden en de sterke rukwinden. De kans op afbrekende takken is te groot zodat de veiligheid van de parkbezoekers niet gegarandeerd is.

Daarmee gaat een toegangsverbod van kracht voor parkbezoekers, sportclubs en concessiehouders. Waar mogelijk worden aan hoofdingangen infoborden en hekwerken geplaatst. Deze veiligheidsmaatregelen blijven van kracht tot het einde van het zware weer. Dit zal waarschijnlijk aanhouden tot donderdagmorgen.

Waterkeringsmuur sluit in de loop van woensdagvoormiddag

De laatste prognoses voor het voor vannacht en morgen aangekondigde stormweer wijzen erop dat Antwerpen woensdagnamiddag wellicht met stormtij zal worden geconfronteerd. De hoogste waterstanden worden in Antwerpen verwacht in de loop van de namiddag.

De waterkeringspoorten aan de rand van de Scheldekaaien zullen uit voorzorg gesloten worden tegen woensdagmiddag. Automobilisten verwijderen best zo snel mogelijk hun geparkeerde wagens voor woensdagochtend.

Wie bij gesloten waterkeringspoorten toch de parking af wil rijden, kan dat tot woensdagmiddag langs de nieuwe helling ter hoogte van de Fortuinstraat. Het is sterk afgeraden om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater.

Kramen en attracties ‘Winter in Antwerpen’ op Steenplein woensdag dicht

De sluiting van de waterkeringspoorten heeft ook gevolgen voor het stadsfestival ‘Winter in Antwerpen’. Een deel van de attracties, zoals het reuzenrad, de spiegeltent en de tubing-piste, bevindt zich op en rond het Steenplein tussen de Schelde en de waterkeringspoorten. Deze attracties en de omliggende kramen blijven woensdag gesloten. Ook alle activiteiten van ‘Winter in Antwerpen’ woensdag op het Steenplein worden geannuleerd.

Meld stormschade via het e-formulier

De brandweer adviseert om losse zaken in de tuin vast te maken of binnen te halen. Er wordt ook aangeraden om de wagen niet in de buurt van hoge bomen te parkeren. Wie toch schade ondervindt van het stormweer, kan dit melden via het e-formulier. Surf naar www.antwerpen.be en zoek op ‘stormschade’. Vanaf 20 uur activeert Binnenlandse Zaken ook het nummer 1722 voor de melding van stormschade.

Indien er sprake is van gewonden of dreigend gevaar, kan men het noodnummer 112 bellen.